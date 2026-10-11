Assane Diao non ci sta. L’attaccante del Como ha commentato sui social l’episodio che lo ha visto protagonista con Wesley nel match contro la Roma, terminato 0-0.

Diao è stato anche ammonito per proteste a fine primo tempo dall’arbitro Fabbri.

Diao-Wesley, cosa è successo

Nel corso di Como-Roma, Diao ha ricevuto palla largo sulla trequarti d’attacco, cadendo giù su contatto con Wesley proprio nel momento in cui si stava per lanciare verso la porta

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Cosa ha scritto Diao

“Neanche fallo…”, con una faccina che ride.

Così Assane Diao ha commentato l’episodio che lo ha visto protagonista con Wesley.

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Il commento di Fabregas

A fine gara, Cesc Fabregas ha parlato dell’episodio, come riporta TMW:

“Su Malen non l'ho vista era lontano, ho visto meglio Wesley che ha toccato Diao, Ndicka non lo prende mai per me, quindi per me è rosso. Se fossi stato io ok, ma Ndicka non avrebbe mai preso Diao in corsa. Per questo ci sono rimasto un po' così così, ma m è piaciuta molto la riunione con gli arbitri fatta due settimane fa e come stanno gestendo le cose, andiamo avanti”.