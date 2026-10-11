GUARRO e PACE EP22: La domanda che bisogna farsi su Stankovic e il retroscena sull'offerta

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Paolo Di Canio si sbilancia su un baby attaccante della nostra Serie A. Così l'ex attaccante ne ha parlato a Sky Calcio Club dopo le partite del weekend.

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“Mendy si muove tipo Osimhen. La tocca, la tiene, la spizza, come si muove: è veramente tanta roba”, ha detto Di Canio sul centravanti classe 2007 del Cagliari. Il giocatore è seguito da molto vicino dall'Inter, come anticipato da fcinter1908.it.

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L'ex portiere Luca Marchegiani sull'attaccante ha aggiunto: “Mendy è un po’ rozzo tecnicamente ma lo trovi sempre”.