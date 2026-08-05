Ci pensa Yann Bisseck a tranquillizzare i tifosi dell'Inter dopo quanto accaduto nel derby di Perth contro il Milan: le sue parole.
VIDEO FCIN1908 / Milan-Inter, Chivu si ferma per firmare autografi ai piccoli presenti allo stadio
Ci pensa Yann Bisseck a tranquillizzare i tifosi dell'Inter dopo quanto accaduto nel derby di Perth contro il Milan. Il centrale tedesco era infatti uscito dal campo dolorante a seguito di un forte colpo alla testa subito durante un contrasto, proprio nel finale del match.
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Il classe 2000 ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram per rassicurare i tifosi nerazzurri appunto: "Sono vivo, grazie per i cari messaggi", con i cuori nerazzurri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Interviste
Inter, Chivu: "Pavard? In difesa ora ne abbiamo solo quattro quindi parlo di..."
Interviste
Calhanoglu: "Hanno visto tutti, rigore non c'era. Stones è il benvenuto, la Juve..."
Pagelle
Milan-Inter, pagelle: Barella pronto, Stankovic promosso. Diouf sempre meglio non diventi scusa
Interviste
Chivu: "Ora non contano i risultati, solo la condizione. L'unica preoccupazione è..."
Ultima ora
Sabatini: "Non vedo Gonzalez titolare all'Inter, Frattesi surreale. Per me Oaktree vende"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti