Ci pensa Yann Bisseck a tranquillizzare i tifosi dell'Inter dopo quanto accaduto nel derby di Perth contro il Milan: le sue parole.

Alessandro Cosattini
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Ci pensa Yann Bisseck a tranquillizzare i tifosi dell'Inter dopo quanto accaduto nel derby di Perth contro il Milan. Il centrale tedesco era infatti uscito dal campo dolorante a seguito di un forte colpo alla testa subito durante un contrasto, proprio nel finale del match.

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Il classe 2000 ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram per rassicurare i tifosi nerazzurri appunto: "Sono vivo, grazie per i cari messaggi", con i cuori nerazzurri.

Bisseck

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