Sui social l'Inter lancia 'Spider-Spence'. Il nuovo acquisto nerazzurro è rimasto ai box nelle prime gare della stagione per un problema che non gli ha permesso di essere al cento per cento e Chivu ha spesso parlato di riatletizzazione.

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In questa pausa il giocatore si è ritrovato e oggi si è allenato con i compagni e agli ordini del mister alla Pinetina. Sui social il club nerazzurro ha mostrato le immagini della seduta e ha scritto: "Il vostro amichevole Spider-Djed di quartiere è stato avvistato".

Il vostro amichevole Spider-Djed di quartiere è stato avvistato 👀🕷️ pic.twitter.com/qWd698sIya — Inter ⭐⭐ (@Inter) September 28, 2026

Su Instagram, la società ha postato anche un post che è una collezione di foto del giocatore durante la seduta di oggi e ha scritto rispetto al giocatore: "Concentrato". È arrivato sotto al post il commento dell'ex Tottenham: "Sto arrivando", ha scritto.

Tantissimi i commenti dei tifosi: "Ma allora ci sei? Dai comincia a correre che Andy Diouf il calcio ti aspetta", ha scritto qualcuno. "Diouf a destra e tu a sinistra, finalmente"; "Welcome Back", scrive anche qualcun altro.