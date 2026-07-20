In un video sui social il club racconta di uno shooting con il neo centrocampista nerazzurro nel quale ha fatto la sua parte anche l'esterno

Eva A. Provenzano
mkhitaryan fc (1)

VIDEO FCIN1908 / Mkhitaryan: "L'età non è un peso, so cosa posso dare all'Inter. Stankovic e Massolin..."

«Lo conosco un po' meglio e posso dire che è un ragazzo d'oro, con tanta voglia di lavorare e che tiene moltissimo all'Inter. Lo sta dimostrando ogni giorno e spero continui a farlo anche in futuro». In casa Inter si coccolano Aleksandar Stankovic. In particolare Dimarco che lo conosce bene ha parlato di lui e di come sta andando il suo ritorno in casa nerazzurra. Il club lo ha riacquistato dopo averlo ceduto un anno fa al Brugge e Chivu vuole tenerlo con sé sperando in un'annata che dia ragione a lui e soddisfazione al ragazzo che è figlio dell'ex compagno Dejan. In pratica lo ha visto crescere.

Stankovic
Getty Images

stankovic e dimarco

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Come Federico che gli ha dato consigli in pubblico, oltre a quelli privati. «Penso che debba godersi ogni minuto da quando è arrivato qui. Deve pensare a lavorare bene, a crescere giorno dopo giorno e a dare una mano alla squadra. È un centrocampista con caratteristiche diverse da quelle che abbiamo in rosa».

Sarà chiamato a ritagliarsi spazio nelle gerarchie interiste ma non se ne fa un cruccio. Ale Stankovic sta vivendo un sogno: voleva tornare a giocare per l'Inter, la squadra nella quale è cresciuto. Anche il club se lo coccola.

Sui social le immagini di uno shooting e di un siparietto con Dimash che gli scatta foto da dietro le quinte con la seconda maglia. "Dovremmo chiedere a Dimarco di essere l'admin per tutto il resto della stagione?". Se fa il lavoro che ha fatto nella passata stagione e che lo ha visto diventare il miglior giocatore della stagione potremmo dire con sufficiente certezza che potrebbe già essere tantissimo...

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