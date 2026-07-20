VIDEO FCIN1908 / Mkhitaryan: "L'età non è un peso, so cosa posso dare all'Inter. Stankovic e Massolin..."

«Lo conosco un po' meglio e posso dire che è un ragazzo d'oro, con tanta voglia di lavorare e che tiene moltissimo all'Inter. Lo sta dimostrando ogni giorno e spero continui a farlo anche in futuro». In casa Inter si coccolano Aleksandar Stankovic. In particolare Dimarco che lo conosce bene ha parlato di lui e di come sta andando il suo ritorno in casa nerazzurra. Il club lo ha riacquistato dopo averlo ceduto un anno fa al Brugge e Chivu vuole tenerlo con sé sperando in un'annata che dia ragione a lui e soddisfazione al ragazzo che è figlio dell'ex compagno Dejan. In pratica lo ha visto crescere.

Getty Images

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Come Federico che gli ha dato consigli in pubblico, oltre a quelli privati. «Penso che debba godersi ogni minuto da quando è arrivato qui. Deve pensare a lavorare bene, a crescere giorno dopo giorno e a dare una mano alla squadra. È un centrocampista con caratteristiche diverse da quelle che abbiamo in rosa».

Sarà chiamato a ritagliarsi spazio nelle gerarchie interiste ma non se ne fa un cruccio. Ale Stankovic sta vivendo un sogno: voleva tornare a giocare per l'Inter, la squadra nella quale è cresciuto. Anche il club se lo coccola.

Sui social le immagini di uno shooting e di un siparietto con Dimash che gli scatta foto da dietro le quinte con la seconda maglia. "Dovremmo chiedere a Dimarco di essere l'admin per tutto il resto della stagione?". Se fa il lavoro che ha fatto nella passata stagione e che lo ha visto diventare il miglior giocatore della stagione potremmo dire con sufficiente certezza che potrebbe già essere tantissimo...