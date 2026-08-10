Il nome di Stankovic, in queste ore soprattutto, è stato rilanciato tra quelli in uscita perché l'Inter avrebbe respinto per lui un'offerta da 40 mln e di fronte ad eventuali offerte più alte il club nerazzurro potrebbe pensare di fare cassa.

La Gazzetta dello Sport che ha parlato della possibile cessione di Ale e attraverso i social ha lanciato un sondaggio tra i suoi follower ai quali hanno chiesto cosa pensano di una possibile cessione del centrocampista che è stato riacquistato dal Brugge a giugno.

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"Chivu non molla, vuole Curtis Jones. Si può fare se parte Stankovic per il quale i nerazzurri avrebbero rifiutato finora 40 mln dal Brentford", si legge nella didascalia del post. "Via Stankovic dentro Jones. Tifosi dell'Inter, voi cosa fareste?", ha chiesto la rosea su Instagram. E le risposte degli interisti sono arrivate. In circa mille commenti. Tutti sullo stesso tenore. Gli interisti terrebbero Stankovic e rinuncerebbero a Jones. La risposta dei tifosi nerazzurri è implacabile.

"Manco Curtis Jones fosse Rodri"; "Il mercato si fa cedendo gli esuberi, non Stankovic"; "Ale è giovane e vuole stare all'Inter, cediamo Frattesi e Asllani"; "Meglio Stankovic che Jones a livello di qualità e quantità"; "Non vendetelo, è una cavolata"; "Ma come? Avevate appena detto che è fortissimo ed è pronto"; "Non ha senso. Calhanoglu in scadenza, ha 33 anni, come Zielinski. Poi devi cercare uno più giovane con le caratteristiche di Stankovic. Non penso che Chivu lo abbia bocciato".