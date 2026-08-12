Questione di giorni, di ore, e sarà in Italia perché l'Inter ha trovato l'accordo col Tottenham e con lui: Spence sarà un nuovo giocatore nerazzurro. Il suo ultimo post, in diretta dalle vacanze trascorse con alcuni amici, è stato letteralmente inondato dai messaggi dei tifosi nerazzurri che già gli danno il benvenuto in Italia. Anzi il bentornato, perché Spence in Italia ha già giocato. Nel Genoa.

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"Prossima tappa Milano", gli scrivono. "Ti aspettiamo"; Una marea di cuoricini nerazzurri che indicano la strada verso il futuro. Ci sono anche i messaggi dei tifosi Spurs che sono dispiaciuti per l'addio e scrivono: "Perché vai via, Djed". Ma il cammino è già tracciato e lo sa pure Thuram. Il like del francese alle ultime foto pubblicate da Spence su Instagram è arrivato. E sa di certificato di garanzia.