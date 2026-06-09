FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social Trevisani: “L’Inter pensavo arrivasse seconda. Sommer flop, Chivu-Fabregas…”

social

Trevisani: “L’Inter pensavo arrivasse seconda. Sommer flop, Chivu-Fabregas…”

Trevisani: “L’Inter pensavo arrivasse seconda. Sommer flop, Chivu-Fabregas…” - immagine 1
Il giornalista e opinionista ha scelto i suoi top e flop del campionato che si è da poco concluso: ecco i commenti sui nerazzurri
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Riccardo Trevisani ha parlato ai microfoni di 1vs1 in occasione del Festival della Serie A di Parma. Il giornalista e opinionista ha scelto i suoi top e flop del campionato che si è da poco concluso e che ha visto l'Inter di Cristian Chivu trionfare.

"Portieri? Top Svilar, Flop Sommer. Devo anche dire Maignan o Di Gregorio ma facciamo Svilar e Sommer".

Trevisani: “L’Inter pensavo arrivasse seconda. Sommer flop, Chivu-Fabregas…”- immagine 2
Getty Images

"Difensore? Top Akanji. Flop, rispetto a come io lo considero, dico Bremer".

"Centrocampista. Top Da Cunha. Flop dico sempre Koopmeiners, che due anni che vince sto premio, è una grande serenità".

Trevisani: “L’Inter pensavo arrivasse seconda. Sommer flop, Chivu-Fabregas…”- immagine 3
Getty Images

Attaccante? Malen Top. E flop? Openda.

Allenatori? Top Cesc Fabregas. L'Inter pensavo arrivasse, onestamente, seconda, arrivata prima. Come pensavo arrivasse ottavo, arrivato quarto, quindi ha fatto di più di quello che pensavo. Comunque top tre sono Fabregas, Gasperini e Chivu, senza dubbio.

Trevisani: “L’Inter pensavo arrivasse seconda. Sommer flop, Chivu-Fabregas…”- immagine 4
Getty Images

E flop? Allegri. Senza commento" conclude Trevisani.

Leggi anche
Eriksen sta bene. Sui social arriva l’abbraccio di Lautaro
Giulio Mola: “Fuga di talenti dalla cantera del Milan. Ai figli di Ibrahimovic ci ha...

© RIPRODUZIONE RISERVATA