Il giornalista e opinionista ha scelto i suoi top e flop del campionato che si è da poco concluso: ecco i commenti sui nerazzurri

Alessandro De Felice Redattore 9 giugno 2026 (modifica il 9 giugno 2026 | 18:16)

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Riccardo Trevisani ha parlato ai microfoni di 1vs1 in occasione del Festival della Serie A di Parma. Il giornalista e opinionista ha scelto i suoi top e flop del campionato che si è da poco concluso e che ha visto l'Inter di Cristian Chivu trionfare.

"Portieri? Top Svilar, Flop Sommer. Devo anche dire Maignan o Di Gregorio ma facciamo Svilar e Sommer".

"Difensore? Top Akanji. Flop, rispetto a come io lo considero, dico Bremer".

"Centrocampista. Top Da Cunha. Flop dico sempre Koopmeiners, che due anni che vince sto premio, è una grande serenità".

Attaccante? Malen Top. E flop? Openda.

Allenatori? Top Cesc Fabregas. L'Inter pensavo arrivasse, onestamente, seconda, arrivata prima. Come pensavo arrivasse ottavo, arrivato quarto, quindi ha fatto di più di quello che pensavo. Comunque top tre sono Fabregas, Gasperini e Chivu, senza dubbio.

E flop? Allegri. Senza commento" conclude Trevisani.