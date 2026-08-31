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Del mercato della Serie A e dei rinforzi arrivati nel campionato italiano ha parlato il giornalista Enrico Varriale sul suo profilo social:

Allora, Inter con 3 acquisti provenienti dalla Premier League, Milan con Gila e Ramos per colmare lacune in difesa e in attacco, Roma con giocatori di qualità adatti al gioco di Gasperini che li ha scelti, Como che aggiunge anche Kean a una squadra brillante e potenziata, Juve che fa uno scatto importante con Woltemade e Sarr. Si sono tutte molto rinforzate, con le ultime tre che... CONTINUA A LEGGERE