Il vice presidente dell'Inter, che era negli States, ha scritto un post dopo l'eliminazione al Mondiale della Nazionale di Scaloni
VIDEO / Finale Mondiale, il figlio di Barella tifa Lautaro dal seggiolone
Da ore sul profilo di Lautaro Martinez tutto tace. Le ultime immagini sono arrivate dai social dei media argentini: il giocatore dell'Inter in lacrime con Messi alle sue spalle. Ieri notte l'Argentina ha preso la finale della Coppa del Mondo e lui, che non era stato schierato dal primo minuto in campo, non è riuscito a rientrare - complici infortuni e l'espulsione di Fernandez - neanche un minuto in campo. Una delusione tremenda dopo il gol contro l'Inghilterra che aveva portato ai Mondiali la sua Nazionale.
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Da Instagram arrivano le parole di Javier Zanetti, ex capitano dell'Inter, oggi vice presidente del club nerazzurro, che ha seguito da Leggenda FIFA il Mondiale negli States della sua Argentina.
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