Da ore sul profilo di Lautaro Martinez tutto tace. Le ultime immagini sono arrivate dai social dei media argentini: il giocatore dell'Inter in lacrime con Messi alle sue spalle. Ieri notte l'Argentina ha preso la finale della Coppa del Mondo e lui, che non era stato schierato dal primo minuto in campo, non è riuscito a rientrare - complici infortuni e l'espulsione di Fernandez - neanche un minuto in campo. Una delusione tremenda dopo il gol contro l'Inghilterra che aveva portato ai Mondiali la sua Nazionale.

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Da Instagram arrivano le parole di Javier Zanetti, ex capitano dell'Inter, oggi vice presidente del club nerazzurro, che ha seguito da Leggenda FIFA il Mondiale negli States della sua Argentina.

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"Eravamo speranzosi. Tutti volevamo vincere. Ma questo è il calcio. Non cambia assolutamente nulla su cosa proviamo per questo gruppo di campioni. Per il modo in cui ci hanno rappresentato, perché non hanno mai rinunciato, perché hanno dato tutto per il nostro paese. Per sempre grati! Orgogliosi di essere sempre argentini", ha scritto Pupi dedicando un messaggio alla Nazionale di Scaloni che ha finito in lacrime la sua avventura Mondiale. Una pacca sulla spalla anche per Lautaro che dovrà risollevarsi da una botta tremenda.