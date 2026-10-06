L'Uomo Ragno in un post sui social ha parlato dell'eterno paragone con Buffon e Zoff per il posto da numero uno assoluto tra i pali
VIDEO / Mancini: "Mi manca Vialli". Il ct si commuove in conferenza stampa
"Ho pubblicato una storia ricordando che per tre anni consecutivi sono stato premiato come miglior portiere del mondo. Da lì è partita l’inevitabile discussione: Zoff, Buffon, Zenga… chi è stato il più forte?". Walter Zenga, in un post sui social fa rispuntare l'eterno paragone con altri portieri che hanno attraversato la storia del calcio italiano.
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
"La mia risposta è semplice: non lo so. E forse non ha nemmeno senso saperlo. Abbiamo giocato in epoche diverse, con squadre diverse, regole diverse e un calcio che nel tempo ha cambiato completamente il ruolo del portiere. Zoff è stato Zoff. Buffon è stato Buffon. Io sono stato Zenga. I numeri, i premi, le partite e le carriere restano e ognuno può interpretarli come vuole. Ma non credo serva sminuire uno per celebrare un altro", ha aggiunto il portiere nerazzurro.
Caricamento post Instagram...
© RIPRODUZIONE RISERVATA