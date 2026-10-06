"Ho pubblicato una storia ricordando che per tre anni consecutivi sono stato premiato come miglior portiere del mondo. Da lì è partita l’inevitabile discussione: Zoff, Buffon, Zenga… chi è stato il più forte?". Walter Zenga, in un post sui social fa rispuntare l'eterno paragone con altri portieri che hanno attraversato la storia del calcio italiano.

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"La mia risposta è semplice: non lo so. E forse non ha nemmeno senso saperlo. Abbiamo giocato in epoche diverse, con squadre diverse, regole diverse e un calcio che nel tempo ha cambiato completamente il ruolo del portiere. Zoff è stato Zoff. Buffon è stato Buffon. Io sono stato Zenga. I numeri, i premi, le partite e le carriere restano e ognuno può interpretarli come vuole. Ma non credo serva sminuire uno per celebrare un altro", ha aggiunto il portiere nerazzurro.

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"Sono orgoglioso di quello che ho fatto e dei riconoscimenti che ho ricevuto. Non ho bisogno di convincere nessuno di essere stato migliore di qualcun altro. Alla fine, le classifiche dividono.La storia, invece, lascia spazio a tutti quelli che hanno saputo scriverne un pezzo", ha concluso l'ex portiere nerazzurro.