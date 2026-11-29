È stato inaugurato oggi il campo sportivo riqualificato da Fondazione Inter all'interno della Casa Circondariale di San Vittore, alla presenza della Direttrice Maria Pitaniello, della Comandante Michela Morello, della Presidente dell’Associazione Amici della Nave OdV Eliana Onofrio, della Presidente di Twinning Project ETS Sasha Fugazzola e della Legend nerazzurra Francesco Toldo. Lo scrive il club nerazzurro che spiega ai tifosi come questa sia la prima attività ufficiale della Fondazione Inter.

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"Un intervento che assume un significato particolarmente simbolico perché realizzato su una struttura originariamente creata dalla Fondazione dedicata al grande giornalista Candido Cannavò, da sempre promotore dello sport come strumento educativo e di inclusione sociale. La ristrutturazione è stata curata dal partner nerazzurro NTS Sport", si legge nella stessa nota.

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Proprio su questo campo, dal 6 novembre, ha preso il via il secondo ciclo del Twinning Project in veste nerazzurra, un programma che utilizza il calcio come leva di inclusione e reinserimento sociale attraverso un percorso formativo e sportivo rivolto alle persone detenute. Anche per questa nuova edizione, realizzata in collaborazione con la Direzione della Casa Circondariale di San Vittore e con l'Associazione Amici della Nave OdV, il progetto prevede la presenza settimanale degli allenatori del Settore Giovanile dell'Inter, che accompagneranno i partecipanti in un percorso basato sui valori dello sport, del lavoro di squadra, del rispetto e della responsabilità individuale. Il programma, della durata di tre mesi, offre una formazione di base per aspiranti allenatori integrata da attività dedicate allo sviluppo di competenze trasversali quali comunicazione, leadership, gestione delle

relazioni e riduzione dei conflitti.

(Fonte: inter.it)