A 91 anni è morto a Verona Osvaldo Bagnoli. È suo, da allenatore, l'unico scudetto vinto dall'Hellas Verona nel 1985. Il decesso è avvenuto all'ospedale Borgo Roma della città scaligera.

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Oltre al Verona Bagnoli ha allenato l'Inter per due anni dal 1992, in quella squadra giocavano tra gli altri Zenga, Bergomi, Berti, Ferri, Manicone, Pancev e pure Schillaci. Il club nerazzurro si unisce al cordoglio per la sua scomparsa con un post sui social.

FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per Osvaldo Bagnoli, indimenticato allenatore della Prima Squadra tra il 1992 e il 1994.

Il Club si stringe attorno alla famiglia in questo momento di lutto. — Inter ⭐⭐ (@Inter) July 17, 2026

"L'Inter esprime il proprio cordoglio per Osvaldo Bagnoli, indimenticato allenatore della Prima Squadra tra il 1992 e il 1994. Il Club si stringe attorno alla famiglia in questo momento di lutto", si legge nel post del club nerazzurro pubblicato su X.