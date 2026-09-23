Messaggio del club nerazzurro che si unisce al dolore dell'ex calciatore per la perdita della sua amata mamma Anna
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"FC Internazionale Milano, il Presidente Giuseppe Marotta, la Proprietà, l'allenatore Cristian Chivu e il suo staff insieme a tutti i calciatori nerazzurri esprimono il proprio cordoglio ad Angelo Palombo per la scomparsa dell'amata mamma Anna".
È quanto scrive in una nota la società di via della Liberazione che esprime cordoglio per il collaboratore (ed ex giocatore nerazzurro) di mister Chivu (è il tanto noto 'uomo dei calci piazzati).
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"In questo momento di lutto tutto il Club si stringe attorno alla sua famiglia", il messaggio che il Club ha pubblicato sui suoi canali ufficiali per unirsi al dolore del collaboratore dello staff tecnico nerazzurro.
(Fonte: inter.it)
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