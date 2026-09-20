I complimenti di mister Chivu a Gasperini sono sinceri e arrivano prima della partita. Un sorriso, una stretta di mano e un abbraccio: il mister dice "Forte 'sta Roma". Gasp incassa e sorride. I suoi uomini dimostrano che l'allenatore dell'Inter ci ha visto bene. Il primo tempo, specie i primi venti minuti, sono tosti per la squadra nerazzurra che incassa due gol. Da Koné, l'uomo per cui il club ha avuto una cotta estiva.

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Le facce dell'Inter

Gasperini chiede calma perché sa che l'Inter nelle partite ci sa rientrare. Palo diE poi, appunto, la doppietta del francese dellaInter di nuovo sotto di due gol.segna il 2-1 e la sua faccia è quella che dà il là al tentativo di rimonta dei nerazzurri. La faccia dell'altroil portiere, para il terzo gol dei giallorossi.

Lautaro fa il secondo, va a urlare sotto la Curva dei tifosi ospiti, quelli nerazzurri, presenti all'Olimpico. È nato nell'anno in cui Mazzola portò con Moratti Ronaldo all'Inter, gente che di gol ne sa. Nel giorno in cui Mazzola se ne è andato ed è stato un brutto giorno per l'Inter e gli interisti, Lautaro che segna è un segno. Preciso. E si capisce da dove arriva.

(Fonte: DAZN)