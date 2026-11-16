La settimana scorsa il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha scritto una lettera ai consiglieri comunali di maggioranza che hanno proposto l'ordine del giorno, poi approvato dall'aula, che chiede di anticipare una valutazione di impatto sanitario a quello ambientale sul nuovo progetto dello stadio. Una cosa che come ha spiegato il primo cittadino non si può fare per legge. Lo scrive l'Ansa che riporta anche alcune parole del primo cittadino milanese pronunciate a margine di un evento.

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«Il senso della lettera è dire, non rischiamo di fare venire fuori la situazione per cui quelli interessati alla salute dei milanesi sono i consiglieri comunali e noi non siamo interessati, lo siamo eccome. Tanto è vero che ci abbiamo pensato per tempo ma rispettando le leggi. E le leggi dicono che la procedura va portata avanti in un certo modo, quindi porremo massima attenzione alla questione», ha spiegato.

(Fonte: ANSA)