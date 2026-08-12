Inter e Milan continuano, fiduciosi, nel lavoro tecnico-burocratico che prepara il terreno per il nuovo impianto di San Siro. La Gazzetta dello Sport torna a parlare dello stadio e della possibilità che il nuovo impianto sia pronto entro il 2031 ad un anno degli Europei del 2032.

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"Il vecchio Meazza non ha molti degli standard richiesti dalla Uefa e non sarà ovviamente oggetto di ristrutturazione. Altra cosa è lo stadio rossonerazzurro che sarebbe il gioiello principale da esibire in un evento tanto atteso, entrerebbe nell’organizzazione dalla porta principale. Sempre a patto che si rispetti il rigido cronoprogramma steso ormai in ogni dettaglio e che prevede la consegna dello stadio chiavi in mano nell’estate del 2031, a dodici mesi dal primo fischio della prima partita. È uno degli obblighi richiesti, assieme alla definizione della parte amministrativa e della copertura finanziaria entro l’inizio di ottobre e la cantierizzazione dei lavori entro il marzo del 2027", si legge sulla rosea".

"Nei quartier generali di Milan e Inter non c’è preoccupazione, semmai ancor più determinazione: l’unica cosa ragionevole è andare avanti nel piano, seguendo tutte le fasi come tavole della legge. È chiaro che esistono varianti impossibili da controllare, prevedibili trappole da schivare oltre alla pioggia di ricorsi destinata ad abbattersi sul progetto: nonostante le difficoltà, però, si percepisce sia la necessità di proseguire spediti sia un certo ottimismo sul traguardo finale da tagliare in tempo. Entro l’1 ottobre la Figc dovrà, infatti, indicare alla Uefa le cinque città del Bel Paese (con alcune possibili riserve) scelte e i relativi stadi candidati", spiega ancora il giornale.

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"Tra agosto e settembre 2026 è atteso l’esito dei ricorsi pendenti davanti al Tar Lombardia contro la vendita dello stadio per 197 milioni di euro ai club. A fine anno, poi, si proseguirà con le procedure di bonifica e con la presentazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, il “PFTE“, per arrivare tra la primavera e l’estate del 2027 all’iter autorizzativo del progetto, con l’approvazione finale del Piano Attuativo. Le ruspe dovrebbero iniziare a muoversi vorticosamente dal 2028 per tre anni di fila, fino a completamento dei lavori e giusto in tempo per la scadenza Uefa", si legge ancora. Dal 2032 in poi verrà trasformata l'area che circonda San Siro. A ottobre di quest'anno dovrebbe essere svelata la facciata del nuovo San Siro, ancora prima di iniziare i lavori di preparazione del futuro cantiere.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)