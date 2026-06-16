Presidenza FIGC, Abete: “Pantouflage? Non farò ricorso, per me rimane…”

"C'è la possibilità da parte di tutti di fare una ricognizione di quelle che sono le criticità e di iniziare a confrontarsi", dice Abete

Matteo Pifferi Redattore 16 giugno 2026 (modifica il 16 giugno 2026 | 20:46)

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"Non ho mai parlato del tema del pantouflage e, da parte mia, non farò mai nessun ricorso. Per me rimane una competizione di politica sportiva che consente di approfondire dei problemi". Così Giancarlo Abete, candidato alle presidenza Figc e numero uno della Lnd, a margine della riunione con le società neopromosse dai campionati di Eccellenza e le retrocesse dalla Lega Pro, torna sul tema del 'pantouflage' annunciando di non voler presentare ricorso anche in caso di mancata pronuncia da parte dell'Anac entro il termine del 22 giugno, giorno dell'assemblea elettiva.

"C'è la possibilità da parte di tutti di fare una ricognizione di quelle che sono le criticità e di iniziare a confrontarsi perché - ha detto ancora Abete - abbiamo un quadro normativo che determina una maggiore responsabilità da parte delle componenti con delle riforme da affrontare e che richiedono un largo consenso. C'è la necessità di una capacità di dialogo tra componenti, al di là del presidente".

Poi, in merito alla possibile scelta del ct della Nazionale, Abete ha sottolineato come "in questo periodo elettorale si è parlato in massima parte del commissario tecnico non cogliendo in pieno l'opportunità per fare momenti di confronto sulle tante problematiche di politica sportiva. Dal mio punto di vista, però, esiste una scuola e una tradizione di tecnici italiani che va continuata a valorizzare".