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Il dossier per il nuovo stadio di San Siro "è nelle valutazioni intanto di chi ha acquistato San Siro e anche i diritti edificatori dell'area circostante, e poi delle amministrazioni che hanno dato ampia disponibilità a sostenere questa iniziativa, a partire dal Comune e dalla Regione Lombardia. La speranza è che alcuni fatti vengano valutati velocemente e che quel progetto, che io apprezzo moltissimo, si possa definitivamente sbloccare": lo sottolinea il ministro per lo Sport Andrea Abodi parlando con i giornalisti a margine della presentazione del progetto 'Rete' a Rozzano, nel Milanese.

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"Ci sono tutti i presupposti affinché nasca un nuovo San Siro o meglio nasca questa nuova meravigliosa infrastruttura che sarà un elemento prezioso dello sviluppo urbano della città di Milano e non soltanto, perché sarà un elemento di grande attenzione anche a livello internazionale - aggiunge Abodi -. Ho visto il pregio architettonico e anche la ricchezza di contenuti del nuovo stadio e del nuovo sviluppo urbano di San Siro. E quindi l'auspicio è che tutto questo possa prendere forma e corpo velocemente".