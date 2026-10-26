Durissime parole di Lele Adani nei confronti di Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli: ecco il pensiero dell'ex difensore a Viva el Futbol.

“Dove incide Allegri? Nelle pagliacciate. E allora mi chiedo: una volta a Baccin e Ausilio dice “Tanto arrivate sesti, siete una squadra di merda”. Poi chiedi “Dov’è Rocchi?”. Poi questa volta la mancanza di rispetto con la Roma.

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Queste sono pagliacciate, il circo lo fa chi chiama in causa queste cose. Si parla di circo, non di calcio. Ormai di argomenti di calcio non ce ne sono più. Rimane la giacca, il provocare, i teatrini in tv, il circo. Se davanti puoi creare una situazione che bluffa in preparazione, poi dietro ci sono le temute domande dei giornalisti e lì vengono fuori le battute. “Non sono lucido”, “ora gioco con 4 attaccanti”. Non bisogna avere paura, senza la voce che trema, quando c’è da interagire la voce trema eh. Nel canalino è più facile dire tutto, quando si fanno le domande poi si trema però. Serve un contraddittorio più duro, al massimo poi vi manda a fanculo. Ma va stimolato l’ascolto”.