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Al Podcast Numer1 si è discusso del Napoli di Allegri dopo la sconfitta contro il Venezia ultimo in classifica.

Parte Giuseppe Cruciani: "Su Allegri vado controcorrente ma nel secondo tempo di Venezia ho visto una squadra arrembante, poco allegriana. Voi direte che bisognava rimontare ecc ecc. Il Venezia era un muro, da Stroppa a Nicola è cambiato totalmente per fortuna dei tifosi del Venezia. Avete mai visto un allenatore che tira un calcio di rigore? Non è colpa sua se De Bruyne sbaglia il rigore. Avete mai visto un allenatore sbagliare un gol davanti alla porta? Perché questo ha fatto il Napoli. Stankovic ha fatto dei miracoli, è stato bravissimo. Cosa vogliamo rimproverare al Napoli del secondo tempo? Uno ora dirà che gli allegriani sono quelli del risultato e conta il risultato, certo e Allegri si prenderà le responsabilità ma non gli si può rimproverare la prestazione. A Venezia c'è stata casualità, se de Bruyne segna il rigore, probabilmente il Napoli vince"

DAZN

Interviene poi Ivan Zazzaroni: "Il problema non è Venezia, esci da Venezia che perdi 1-0 contro una squadra che era a zero punti. Hai dominato la partita ma non conta, primo tempo orribile. Per l'immaginario collettivo, se tu perdi 5 partite su 9, non conta niente se giochi bene a Venezia e Stankovic para pure i moscerini"

Replica ancora Cruciani: "La squadra ha dei limiti ma tutti se la prendono col mercato di De Laurentiis. I critici, a Napoli, di De Laurentiis si dovrebbero vergognare. Dovrebbero baciare i piedi a De Laurentiis. Ogni metro che fa De Laurentiis, dovrebbe esserci uno stuolo di giornalisti e tifosi napoletani che gli baciano il culo, non troveranno mai più un presidente come lui. Ora criticano il mercato ma non era un mistero, l'anno scorso ha sbagliato il mercato ma succede, capita a tutti. Questa critica nei confronti del mercato mancato è ridicola, tutti sapevano che avrebbe fatto poco mercato"

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Zazzaroni chiosa così: "Il Napoli ha vinto lo scudetto facendo 82 punti, ne ha fatti 76 arrivando poi secondo segnando prima 59 gol e poi 58. Ho paura che la squadra possa essere al massimo da 78-80 punti, ci sono tanti giocatori over 31, si vede un po' di usura. Non ha fatto mercato, non è un alibi. Se uno perde 5 partite su 9 non c'è un cavolo da dire, stimo Allegri ma ha delle responsabilità però ragazzi non ha fatto un cazzo sul mercato, niente. Io sono coerente, a volte, non sempre, e devo dire che, essendo un risultatista, mancando i risultati non posso guardare la prestazione. Il primo tempo è stato agghiacciante"