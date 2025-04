"Se sta bene, mette quelle palle che quasi tutti in Serie A non sanno mettere. Il gol alla Lazio in Coppa Italia è un capolavoro, un gol che fanno i più grandi di sempre. Nel 3-5-2, però, l'apporto che dà Thuram non lo può dare nessuno. Quello che fa Thuram in termini di apertura di spazi, lavoro di seconda punta dinamico, fa tanti gol poi, nell'Inter ideale, Arnautovic non può sostituire Thuram e neanche Lautaro. Arnautovic, però, in certe notti e in certi palcoscenici non si caga addosso perché non ha paura, sa chi è. Il rammarico è che l'ha fatto troppo poco"