Al podcast Passa dal BSMT di Gianluca Gazzoli, l’ex difensore Lele Adani ha parlato anche della fine della Bobo TV. “Qualcosa che mi manca del periodo della Bobo TV? Sono cose anche vecchie ormai, no? Fino a quel momento della rottura comunque lo ricordo e sono grato di averlo vissuto. Chiaramente da quando ci siamo separati, ma sono anche quasi contento che si sia fermato, dico che è meglio così.

La cosa importante della vita è che prima di tutto ti cresce. Io ne avrei fatto a meno sempre e credo tutti, ma ti cresce, ti forma, ti fa vedere le cose in un altro modo. Ma io non cambierei nulla. Io lo ritornerei a vivere il mio rapporto nello stesso modo, è stato troppo bello, ma meno male che si è fermato e sono molto più felice ora.

Riunirsi come gli Oasis? Dal mio punto di vista, credo che neanche se ne parlerà, è una cosa archiviata per sempre. Torno a dirlo: auguro il meglio io, non si vive di rancore per com’è andata, padre tempo opera sempre in silenzio. Ma sempre spererò che tutto vada per il meglio a tutti gli interpreti. Senza portare rancore, ma con la fermezza e la consapevolezza che non ci sarà più quel tempo”.