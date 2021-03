Adani: “Inter, Conte unico leader: altri non ce ne sono. L’all-in su Lukaku…”

Lele Adani ha commentato il legame di ferro tra Antonio Conte e Romelu Lukaku maturato sin dal primo giorno del belga all'Inter

"Non è valutabile sul mercato, è la pietra d'angolo di questo corso dell'Inter. City su Lukaku? No, il City può andare su Haaland, Mbappé, Messi... L'Inter è costruita sull'idea di Conte, il leader di quella squadra è Conte e il braccio è Lukaku. Conte viene all'Inter e, ancora prima di cominciare, fa all-in su Lukaku. Gli dicono: "70 mln? Sì, 70 mln". Adesso lo vorrebbero allo United secondo me, adesso la connessione Conte-Lukaku fa la differenza, Conte è il leader indiscusso della squadra, non ce ne sono altri. Conte fa quello che vuole, quando vuole. Conte ha sbagliato tante volte ma con le sue idee, le glorie di Lukaku le deve a Conte tanto è vero che gliele riconosce sempre. Futuro? Lukaku sta bene dov'è".