Al podcast Passa dal BSMT di Gianluca Gazzoli, l’ex difensore Lele Adani ha parlato così del Como di Cesc Fabregas e non soltanto.

“Serie A in corso? Mi auguravo la ricerca di un calcio offensivo, anche a discapito di qualche errore difensivo. Bisogna esplorare credendo. C’è il Como, c’è il Frosinone, c’è la Lazio. I valori possono tornare, ma non sempre. Mi piacciono i percorsi nuovi, da dieci anni lo sostengo. Pensa l’Atalanta di Gasperini che vince l’Europa League… Nella modernità, nel budget, nel ritorno di tifosi, è difficile fare una cosa così. Accade se hai un percorso di un certo tipo.

Fabregas unisce le aree, tutte le aree lo descrivono come il loro Cruijff. Tutti lavorano per comprenderne pensiero e visione. È riconosciuto ora, ma prima si criticava, è il nuovo che spaventa. Vogliamo fare i conti dei soldi dalle big? La chiave è quanto spendi, senza sprecare però. Ora tu vorresti Paz, Ramon, Da Cunha, Butez, adesso. Prima no, quindi sono le competenze, se vedono solo loro. Sono andato a vedere Como-Torino, sono entrato in spogliatoio, aveva una lucidità che non può esistere dopo una partita. Dopo una gara sono tutti stravolti. Una seduta totale di analisi del match, lucidissimo, appena finita la gara”.