Al podcast Passa dal BSMT di Gianluca Gazzoli, l’ex difensore Lele Adani ha parlato così del gesto 'facciamo calcio' e di Massimiliano Allegri.

"Allegri consapevole del gesto “facciamo calcio”? Il gesto è nato semplicemente in una camera, l’equivalente dell’idratazione nella camera d’hotel. Lì ero a Francoforte e parlavo dopo una partita dove la Slovacchia batte il Belgio. A un certo punto parlo di Lobotka e dico che fa calcio. E piace, ma il gesto di fare calcio è una cosa che è vecchia come la Bibbia, da sempre, è un gesto. Ma se lo metti lì e non lo guardi, passa come scontato. Per quello mi è piaciuto quando tanti l’hanno preso. È legato al calcio giocato. Se Max lo fa riferendosi ai suoi, lo fa per dire a loro di tenere palla. Poi ci metto il video e le parole giuste, ma bisogna lavorarci. L’attitudine è unire, non separare. Che sia Allegri, Spalletti, Italiano, De Zerbi, Mancini, se vedo un percorso nobile io lo riconosco. Non ho nessun motivo personale per favorire uno o penalizzare un altro. Lo rivendico questo.

Sono stato molto critico con De Zerbi negli ultimi mesi, lui è mio fratello. Gli ho detto che il secondo anno a Marsiglia ha fallito e al Tottenham all’inizio ho detto che è stato terrificante, ho esagerato. Io devo premiare Allegri se fa bene e ci avevo sperato io. Lo scorso anno al Milan dicevo che vedevo qualcosa, però se poi è una speranza e non accade, non sarei felice io. Crociata contro Max? Non è così. Molti dicono che sia l’artefice della nuova comunicazione come De Zerbi lo è in campo. De Zerbi nuovo guru del calcio giocato e quello della nuova comunicazione in nome del ‘bel gioco’ che è un concetto vuoto, questo dicono”.