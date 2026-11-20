Un incredibile retroscena di Lele Adani che riguarda anche Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell’Inter. Queste le parole dell’ex difensore al podcast Passa dal BSMT di Gianluca Gazzoli.

"La partita più incredibile mai commentata è stata Argentina-Inghilterra, semifinale di questo Mondiale. Un dono di Dio totale. Arrivo a descrivertela facendoti capire perché: non è chi vince o chi perde, ma la dinamica che ha portato ad abbracciare il confine. Per chi crede ciò che accade è accaduto il significato più grande di una partita unica nella rivalità tra nazionali vissuta 40 anni prima con Maradona in un momento in forte proprio a livello anche sociopolitico culturale e militare e l'aspetto calcistico che Maradona con la sua aura la sua grandezza.

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Gonfiò e motivò fino ad arrivare a uno scontro che andava oltre il campo da calcio che però è diventato magico grazie a ciò che è successo in campo. Ecco, la cosa si è replicata quarant'anni dopo e la partita poteva andare in un modo, ma è grazie a quel modo che m'ha portato non a esagerare, a replicare. Io non vado sopra il campo, non ci vado mai. E quando Messi diventa Maradona. E permette all'Argentina di vincere quella partita in rimonta, dominando da solo il secondo tempo dopo che l'Inghilterra era andata in avanti fino a fare quella giocata che è una delle giocate più belle, più incredibili, più folli della storia del calcio, cioè è l'assist per Lautaro Martinez che lui fa di destro al novantaduesimo a 39 anni, mettendo fuori 7 calciatori e un portiere che poteva usare le mani, ha messo la biglia nella fronte di Lautaro.

L'Argentina ha ribaltato e 40 anni in una notte cioè ora come allora quello a me fa andare oltre e dove sono andato oltre non in quello che ho detto ma nell'ultima parola quando dico Lautaro Martinez che mi rimane un po' ecco quella cosa è l'imperfezione che l'ha resa perfetta. È tutto ciò che tanti che non sentono non capiscono perché Gianlu e concludo perché per tanti è un cross per tanti la giocata di Lionel è un cross come altri dici invece capisci… È anche il tuo lavoro romanticizzarla questa cosa qui no in qualche modo più romantico di quello. Ovviamente questa roba fatta da Messi ha un valore ancora più alto".