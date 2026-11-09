L'Inter di Cristian Chivu vista da Lele Adani: così l'ex difensore a Viva el Futbol ha parlato dei nerazzurri dopo la vittoria con il Como. “Cosa cambia da Inzaghi a Chivu? Rimane uguale il sistema ma cambia in due fattori. Uno, la velocità dal compiacimento di dominare per andare a segnare prendendo anche più gol, atteggiamento europeo questo.

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Secondo, una cosa che va sottolineata: le pressioni. L’Inter pressa più in alto, quando accelera aggredisce e costruisce un’azione sul recupero. Ma non è un’azione improvvisata quella che viene fuori. Per me Chivu ha scelto così nel derby ma non era apprensivo, lo riconosce, viene da una cultura diversa. Deve portare il suo percorso che è molto più aperto al di là delle etichette facilmente appiccicabili.

Un ulteriore step? Un cambio per una ricerca di mercato su giocatori che possano fare altre cose. Il Como li ha: Diao fa la differenza in Serie A. Quante volte punta l’uomo Diao se gioca all’Inter? Io questo dico”.