Intervenuto negli studi de La Domenica Sportiva, Lele Adani, ex calciatore, ha parlato così del momento dell'Inter dopo la vittoria contro il Torino: "E' questione di applicazione, a volte l'eccesso di autostima ti fa abbassare un po' il livello d'attenzione e questo accade alla squadra più grande: confermarsi è più difficile di affermarsi, soprattutto dopo una stagione vicina alla perfezione come l'anno scorso. Non è facile rimanere a mille, ma l'Inter deve farlo: la situazione lì davanti è agguerrita, il Napoli non molla".