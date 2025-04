"L'Inter ha un meraviglioso piano A e non ha un'alternativa nelle varianti, la colpa è della guida tecnica ma anche della direzione sportiva in costruzione ed è la prima cosa da fare, ringiovanire e variare. Fino a 5 giorni fa, l'Inter era in corsa per il Triplete. Quante altre squadre nel mondo? Tre. Non è da poco, Inter, Barcellona e PSG. Maignan che para su De Vrij è il discorso palo-dentro e palo-fuori, il percorso vogliamo definirlo così negativo? Quando Inzaghi ha ereditato l'Inter, non faceva le cose che fa ora, non ha detto ai giocatori di andare in campo e di giocare, la proposta è riconosciuta da tutti. Se arrivi in fondo e non arrivano Bayern, Real, City, Atletico, Liverpool, non posso vederlo negativo e so cosa pensa la gente, non fa queste valutazioni. La gente riduce al fatto che la panchina non è all'altezza, per questo noi dobbiamo parlare d'altro, se c'è una cosa non vera è proprio questa. All'Inter sono calati Dimarco, Barella, Calhanoglu. Sai chi non ha mollato di un cm? Acerbi, è una belva. La Roma poteva fare 5 gol, l'Inter non difende e non attacca più come prima, sono tre partite che non segna. Perché la valutazione va, poverino, su Asllani? Kean è stato pagato 13 dalla Fiorentina, Arnautovic a 33 anni è stato pagato 11"