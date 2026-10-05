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Durante La Domenica Sportiva, l'ex difensore Lele Adani ha parlato dell'Italia e delle ultime prestazioni della squadra di Mancini

Credo che la continuità dell'Italia, a questo punto, è lecito aspettarsela. Nel percorso possiamo anche avere qualche battuta d'arresto, ma almeno sulla mentalità. E poi c'è una cosa che possiamo cominciare a dire, che è questa: in dieci giorni è stato ammutolito tutto il sistema, così cominciamo a dire qualcosa di forte, no? E di diverso da quello che si dice in queste ore. È stato ammutolito tutto il sistema che dice che in Italia non ci sono i giovani bravi.

Ammutolito, perché non è che li abbiamo formati in venti giorni o in due mesi, perché Kayodé esisteva già nel mondo, Sebastiano Esposito anche, Vergata anche, Fagioli in mezzo al campo che gioca titolare con disinvoltura esisteva, Scalvini centrale c'era, Bastoni in una linea a quattro, un po' più alto esisteva, bastava cercarlo. Quindi prima cosa: convocazioni, poi attesa, fiducia. Quindi questa nazionale ha imbeccato una via e questa via si chiama mentalità, gioco, coraggio, lavorare insieme. Quindi a Parigi io posso stare anche più basso e partire un po' più da lontano, perché mi ci mette la Francia, ma ci arrivo là, perché ci voglio arrivare.