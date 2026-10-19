GUARRO e PACE EP27: La frase di Chivu e l'Inter diversa. Tocca a Provedel. Dimarco non sta bene

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Intervenuto negli studi de La Domenica Sportiva, Lele Adani, ex calciatore, ha analizzato così il difficile primo tempo dell'Inter a Bologna: "Ci sono almeno tre capolavori nei gol, individuali e collettivi.

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Ma l'Inter continua a partire male e a fare grossi errori: il primo tempo è stato molto negativo. Le immagini denotano che fin dal 1' la rilassatezza e la poca capacità di reagire: guardate come da una situazione di controllo l'Inter, che in Italia non paga a sufficienza, perché è molto più forte degli avversari.

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Luis Henrique perde palla, Bisseck intercetta o scappa all'indietro? Rimane a metà strada. E Akanji scala o guarda? E Pobega fa gol. Poi il secondo tempo è dominato: ma l'Inter in Serie A continua a permettersi questi errori perché riesce a rimediare. Col Brugge in Champions però quattro gol".