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Gustavo Varela è il capocannoniere della Serie A con 9 gol nelle prime 11 partite di Serie A. Si è preso la scena l'attaccante portoghese del Monza e Lele Adani ne ha parlato così a Viva el Futbol:

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“Se la Juve a gennaio andasse a prendere Varela? E se lo stesse già trattando? Io non parlo a caso. Di certo Victor Osimhen se è prendibile è la prima scelta della Juve di Luciano Spalletti.

Quanto mi hanno dato le punte finora? Io vorrei che la Juve rientrasse a certi livelli, il Napoli anche, ma se lo meritano devono risalire. Se uscisse Woltemade, io prenderei Varela. È difficile andare su Osimhen. Faccio un altro nome: andresti su Solanke?”.