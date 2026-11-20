Al podcast Passa dal BSMT di Gianluca Gazzoli, l’ex difensore Lele Adani ha parlato così di Viva el Futbol e del rapporto con Antonio Cassano.

“Quando va in onda Cassano, ce lo godiamo noi. Quest’anno abbiamo fatto una cosa bella e importante, giusta, che dovevamo fare. Una multa di 10 euro per ogni parolaccia. 10 euro, ogni mese si fa il conto, a fine anno sarà tutto devoluto in beneficienza. È uno stimolo. Se non arriveremo a una quota sufficiente, compenseremo noi. Abbiamo cominciato e quello che ne dice meno è Antonio perché si impegna ma non perde l’efficacia.

Mi piace più interagire con Antonio argomentando una cosa diversa da come l’ha detta lui. Deve essere lasciato libero di esprimersi, se no non avrebbe senso averlo. Lui non legge i social né i trend, totalmente puro e incontaminato, segue la sua passione e guarda tantissime gare. Lui è molto estremo, a volte lo porta nella strada totalmente opposta che però è quella giusta. Subito sembra assurda, poi si rivela quel che dice Antonio. Lui va molto oltre a ciò che dico io, ha letture che mi sfuggono a volte. Va lasciato libero. Lui fa più notizia, è forte, incalzante, ha giocato nel Real Madrid. Non tanti italiani hanno vestito quella maglia, è un’opinione di rilievo.

Molte volte ho il telefono che squilla al lunedì. Vengono da me per lamentarsi, per condividere il dissenso o accettare la sfida per quello che dice Antonio Cassano, per le sue 'cassante'. Sempre io però quando interagisco e cambiano le cose, dovrei dire in diretta che Antonio ha sbagliato su un giocatore per dire. Lui è libero di dire e poi si prende le conseguenze di ciò che dice chiaramente”.