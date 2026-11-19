Al podcast Passa dal BSMT di Gianluca Gazzoli, l’ex difensore Lele Adani ha parlato così di Viva el Futbol e del rapporto con Antonio Cassano.

“Il rapporto con Antonio Cassano? La situazione ora è bellissima, abbiamo riorganizzato il lavoro, il percorso è in continuo divenire, con evoluzioni costanti. Questa estate abbiamo preso una pausa, ero in America ai Mondiali, Antonio e Nicola vanno stimolati. Non hanno un’attitudine naturale per il lavoro, ma sono compagni fidati e predisposti, hanno fiducia in me. Io col gruppo di lavoro ci dividiamo i compiti e loro hanno la partecipazione da artisti, da talent, oltre che da soci. Per gli aspetti soprattutto mentali devi avere le chiavi giuste.

[…] Antonio c’è sempre ma sente l’esigenza di essere coinvolto. Io gli dico sempre: “Sei l’unica persona a cui concedo tutto”. Per la lealtà, la passione, la faccia che mi dimostra che è sempre quella. Anche in alcune gestioni che a volte sono totalmente assurde. È la sua natura e io la rispetto, qualsiasi sia, in cambio della lealtà che io adoro. Lui si butta nel fuoco per te anche se la pensa diversamente da te.

Perdere la pazienza con lui? Potresti anche una volta a settimana ma tutto questo mi dà la forza per essere sempre propenso a unire, per la sua attitudine di valori. Cerco sempre di pazientare, a volte la comunicazione è calda e verace, altre analitica. Antonio molte volte pretende la foga, altre si ammoscia invece. A volte se stai zitto arriva lui perché ha la necessità di dire. Lui dice sempre che chi lo comprende di più di tutti siamo io e sua moglie Carolina. Io lo faccio col cuore, mi viene naturale. Lui non fa Viva el Futbol per i soldi, lui li ha e non li butta via, sa da dove è partito e non vuole più tornarci”.