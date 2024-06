Sono giornate cruciali per la risoluzione dei prestiti in giro per l'Europa, visto che proprio oggi scade il termine per esercitare il diritto di riscatto.

"Oggi scade il termine per il Siviglia per poter riscattare Lucien Agoumé. Gli andalusi, a meno di cambiamenti dell’ultimo secondo, non faranno valere l’opzione da 8 milioni per il francese, il cui futuro resta un’incognita. Ritorno alla base anche per Zinho Vanheusden. Lo Standard Liegi non ha la disponibilità economica per permettersi il figliol prodigo, che inizierà presumibilmente il ritiro con l’Inter, in attesa di una nuova destinazione", commenta Tuttosport che poi condivide lo stesso concetto per Correa e Radu, le cui esperienze al Marsiglia e al Bournemouth non hanno lasciato il segno e che quindi dovranno trovarsi una nuova sistemazione.