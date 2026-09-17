Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

C'è anche un po' di Inter nel mercoledì della Coppa di Grecia: nel roboante successo dell'AEK Atene per 8-1 contro il Panserraikos sono andati a segno anche Joao Mario, ex centrocampista nerazzurro, ma soprattutto Christos Alexiou, difensore classe 2005 autore di una doppietta. Ceduto in estate in prestito con diritto di riscatto e controriscatto, il centrale greco ha aperto e chiuso le marcature per la sua squadra, ribadendo una volta di più le sue qualità anche nell'area di rigore avversaria. Un bel modo per iniziare la sua nuova avventura in patria, in attesa di decidere con l'Inter a fine stagione il suo futuro.