Il Calcio Napoli ha annullato la conferenza stampa di Massimiliano Allegri già programmata per le ore 15.00: scena clamorosa.
VIDEO / Allegri rinuncia al ricorso contro la squalifica: la battuta fa ridere tutta la sala stampa
Il Calcio Napoli ha annullato la conferenza stampa di Massimiliano Allegri già programmata per le ore 15.00 e che era stata annunciata ieri.
Ai giornalisti presenti a Castel Volturno, il capo ufficio stampa ha comunicato poco prima delle 15.00 che incontro con Allegri era stato annullato "perché - è stato spiegato - il Napoli è in ritiro". È successo tutto a neanche 10 minuti dall'inizio del match, con i giornalisti già in sala stampa appunto. Una scena clamorosa, che fa e farà discutere.
(Fonte: ANSA)
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