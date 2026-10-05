VIDEO / Mourinho show in conferenza: "Saranno felici i vertici arbitrali perché..."

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Al Festival dello Sport di Trento ha presenziato anche Massimiliano Alvini, allenatore del Frosinone neopromosso in Serie A e capace di raccogliere ben 10 punti nelle prime 5 giornate di campionato.

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Alvini, durante il talk a Trento, ha raccontato un aneddoto che riguarda José Mourinho. Nel 2010 non c'è stato solo il Triplete dell'Inter perché proprio Alvini ha vinto, col Tuttocuoio, la Serie D, la Coppa Toscana e la Coppa Nazionale Dilettanti.

"Io alleno in questa piccola frazione del comune di San Miniato, 3-4mila abitanti. Un gruppo di amici crea la squadra e dalla Prima Categoria siamo arrivati fino al sesto posto in Lega Pro in 7 anni. Nel 2010 abbiamo avuto la fortuna di vincere Campionato di Serie D, Coppa Toscana e Coppa Italia Dilettanti. Quando nel 2022 ho giocato contro la Roma di José con la Cremonese, viene il mio secondo che mi dice che Mourinho mi stava aspettando davanti alla panchina. Mourinho mi dice: "Complimenti Massimiliano, nel 2010 abbiamo vinto insieme". Una cosa unica. Al di là delle idee calcistica, la qualità della persona la riconosci in queste cose"