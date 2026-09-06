Seconda sconfitta in tre partite per il Napoli: avanti 2-0 a poco più di mezz'ora dalla fine, la squadra di Allegri si è fatta rimontare dall'Inter, che poi ha trovato la vittoria grazie al gol di Lautaro (doppietta per lui) al 90', un minuto dopo che Anguissa ha sprecato un'occasione da gol clamorosa.

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Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Carlo Alvino, che prima del match aveva avvisato i tifosi del Napoli dicendo di evitare disfattismi, ha affibbiato le responsabilità della sconfitta ad Allegri:

"Mi dispiace dirlo, ma questa sconfitta ha un nome e cognome: Massimiliano Allegri. Il Napoli ha pagato caro le scelte di Massimiliano Allegri. Il cambio di sistema di gioco, alcuni calciatori entrati e ancora non in forma hanno spianato la strada alla squadra di Chivu. Poi è chiaro che se Anguissa o Neres fanno gol, la partita cambia. Ma non possiamo non attribuire all'allenatore la responsabilità della sconfitta. Thuram il gol lo fa, Anguissa no. Le sostituzioni hanno influito alla sconfitta".

(Tuttonapoli.net)