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Andreolli rivela: “Ho saputo che c’è stato un patto dentro lo spogliatoio Inter…”

Andreolli rivela: “Ho saputo che c’è stato un patto dentro lo spogliatoio Inter…” - immagine 1
L’ex difensore Marco Andreolli ha recentemente svelato un interessante aneddoto che riguarda l'Inter di Cristian Chivu
Alessandro Cosattini Redattore 

L’ex difensore Marco Andreolli ha recentemente svelato un interessante aneddoto che riguarda l'Inter di Cristian Chivu.

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Andreolli rivela: “Ho saputo che c’è stato un patto dentro lo spogliatoio Inter…”- immagine 2
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Queste le sue parole a Inter TV: “A noi non è capitato di poter vincere uno scudetto davanti ai tifosi nerazzurri, era sempre successo di vincerlo fuori e poi festeggiarlo a San Siro, mai di vincerlo qui. Emozione ancora più intensa e grande. Era difficile da immaginare a inizio stagione, il giusto merito per la squadra. Da subito avevano questa convinzione, la voglia di voltare subito pagina e voler essere competitiva come sempre fatto in questi anni.

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Scudetto meritato, importante, bello. Era difficile poterlo pensare a inizio anno questo scudetto. So però che dentro lo spogliatoio l’idea c’era, di vincerlo, la voglia, la determinazione. In pochi da fuori, ma dentro c'era questo patto e volevano vincerlo dopo il finale dello scorso anno, ha svelato l'ex difensore nerazzurro.

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