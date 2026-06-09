L’ex difensore Marco Andreolli ha recentemente svelato un interessante aneddoto che riguarda l'Inter di Cristian Chivu.
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Andreolli rivela: “Ho saputo che c’è stato un patto dentro lo spogliatoio Inter…”
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Queste le sue parole a Inter TV: “A noi non è capitato di poter vincere uno scudetto davanti ai tifosi nerazzurri, era sempre successo di vincerlo fuori e poi festeggiarlo a San Siro, mai di vincerlo qui. Emozione ancora più intensa e grande. Era difficile da immaginare a inizio stagione, il giusto merito per la squadra. Da subito avevano questa convinzione, la voglia di voltare subito pagina e voler essere competitiva come sempre fatto in questi anni.
Scudetto meritato, importante, bello. Era difficile poterlo pensare a inizio anno questo scudetto. So però che dentro lo spogliatoio l’idea c’era, di vincerlo, la voglia, la determinazione. In pochi da fuori, ma dentro c'era questo patto e volevano vincerlo dopo il finale dello scorso anno”, ha svelato l'ex difensore nerazzurro.
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