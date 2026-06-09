Queste le sue parole a Inter TV: “A noi non è capitato di poter vincere uno scudetto davanti ai tifosi nerazzurri, era sempre successo di vincerlo fuori e poi festeggiarlo a San Siro, mai di vincerlo qui. Emozione ancora più intensa e grande. Era difficile da immaginare a inizio stagione, il giusto merito per la squadra. Da subito avevano questa convinzione, la voglia di voltare subito pagina e voler essere competitiva come sempre fatto in questi anni.