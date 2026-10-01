Interessante aneddoto che arriva direttamente dai corridoi di Appiano Gentile e risale addirittura a 4/5 anni fa.

Alessandro Cosattini
Cordoba

VIDEO FCIN1908 / Cordoba: "L'Inter deve sempre lottare per cose importanti. Chivu sa..."

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Interessante aneddoto che arriva direttamente dai corridoi di Appiano Gentile e risale addirittura a 4/5 anni fa. Lo ha svelato Gianluca Di Marzio a Sky Sport proprio nelle scorse ore.

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AS Roma v FC Internazionale - Serie A 2026/27
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“3 crack futuri in Italia, uno è già dell'Inter”: la previsione del giornalista di Sky

“Tutti già 4 o 5 anni fa nel mondo Inter dicevano: il più forte dei tre fratelli Esposito è il più giovane, ossia Pio. Più forte di Sebastiano e Salvatore, che già erano in prima squadra. Si diceva già così di Pio quando era ancora nelle giovanili nerazzurre”, ha detto il giornalista sull'attaccante dell'Inter e della Nazionale italiana.

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