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Giancarlo Antognoni, intervistato dal Corriere della Sera in edicola oggi, si Ã¨ pronunciato sulla Serie A che sembra aver invertito una determinata tendenza. Queste le sue considerazioni:

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«Mi sembra che ci sia un piccolo ritorno al passato anche se lo dico sottovoce perchÃ© Ã¨ meglio non illudersi. Nico Paz, per fortuna del Como e della serie A, Ã¨ rimasto: per me Ã¨ un centrocampista totale perchÃ© ha la gamba per partire da lontano perÃ² negli ultimi venti metri Ã¨ letale e adesso sono curioso di vedere come Fabregas impiegherÃ un giovane talento italiano come Liberali, che a Catanzaro ha fatto benissimo e ha grandi margini di miglioramento.

La Fiorentina ha preso Mastantuono, che Ã¨ giovane e dovrÃ integrarsi in un calcio difficile come quello italiano ma ha numeri da campione abbinata alla garra tipica degli argentini. Il calcio va a fasi e a mode, ogni dieci anni cambiano le cose. Spero che i prossimi servano a rilanciare la fantasia. Contro squadre sempre piÃ¹ organizzate il talento di un campione dai piedi buoni nel cuore del gioco puÃ² risultare determinante. Anche Lautaro Ã¨ una punta che si muove moltissimo nella zona dei trequartisti e aiuta tantissimo lâ€™Inter a diventare imprevedibile e pericolosaÂ».