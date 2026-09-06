Non è che stiamo andando ora da un estremo all'altro con gli arbitri? Fino a giugno ci si lamentava dell'uso eccessivo del VAR, adesso anche quelli che sembrano errori chiari ed evidenti non vengono passati in rassegna da quello che dovrebbe essere l'assistente dell'arbitro in cabina.

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Ieri, per capirci, nella gara tra Inter e Napoli, il fallo di mano di Lobotka nell'azione in cui cerca di trattenere Barella è evidente. E ahi voglia di dire che non c'erano immagini chiarissime sul fallo e la certezza che ci fosse il tocco di mano. Si vede chiaramente, ad occhio nudo, in diretta. Restano scioccati a San Siro. E pure sui divani. Si frizzano in Sala VAR. Nessuno richiama Sozza. La partita va avanti, ma i giocatori dell'Inter protestano nettamente. Dopo quell'episodio incassano pure due gol, quasi tramortiti da quello che era successo. I due gol arrivano da due clamorose distrazioni, effettivamente. Poi arriverà pure una clamorosa rimonta, ma quella è un'altra storia.

Biasin si espone sugli arbitri

In merito a quanto successo ieri e pure in merito ad altri episodi che si sono verificati con gli arbitri nelle prime tre giornate del campionato di Serie A è intervenutocon un post su X che ha parlato del nuovo metro di giudizio adottato dagli arbitri dopo l'avvento di Orsato come designatore.

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