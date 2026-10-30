Eva A. Provenzano
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VIDEO / Ecco tutte le immagini del Generali Stadium: la futura casa di Inter e Milan

L'AIA ha reso noti quest'oggi gli arbitri delle partite di questo fine settimana quando a San Siro, allo stadio Meazza, si giocherà il derby tra Milan e Inter alle 20.45. Il direttore di gara sarà Guida e con lui i suoi assistenti, Peretti e Perrotti. Il quarto uomo sarà Di Bello. A Lissone ci saranno Mazzoleni al VAR e all'AVAR Camplone.

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BINDONI – ZEZZA

IV: ZUFFERLI

VAR: DIONISI

AVAR: PAGANESSI

UDINESE – ROMA Sabato 31/10 h. 18.00

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LO CICERO – ROSSI L.

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CHIVU VS AMORIM

VAR: PATERNA

AVAR: AURELIANO

COMO – VENEZIA h. 12.30

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ROSSI M. – SCATRAGLI

IV: PAIRETTO

VAR: COSSO

AVAR: GIUA

FROSINONE – TORINO h. 15.00

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DI GIOIA – FONTEMURATO

IV: MARIANI

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AVAR: VOLPI

LAZIO – CAGLIARI h. 15.00

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