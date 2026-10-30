VIDEO / Ecco tutte le immagini del Generali Stadium: la futura casa di Inter e Milan
L'AIA ha reso noti quest'oggi gli arbitri delle partite di questo fine settimana quando a San Siro, allo stadio Meazza, si giocherà il derby tra Milan e Inter alle 20.45. Il direttore di gara sarà Guida e con lui i suoi assistenti, Peretti e Perrotti. Il quarto uomo sarà Di Bello. A Lissone ci saranno Mazzoleni al VAR e all'AVAR Camplone.
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LE ALTRE DESIGNAZIONIBOLOGNA – MONZA Sabato 31/10 h. 15.00
ZANOTTI
BINDONI – ZEZZA
IV: ZUFFERLI
VAR: DIONISI
AVAR: PAGANESSI
UDINESE – ROMA Sabato 31/10 h. 18.00
MARESCA
LO CICERO – ROSSI L.
IV: CHIFFI
VAR: PATERNA
AVAR: AURELIANO
COMO – VENEZIA h. 12.30
FERRIERI CAPUTI
ROSSI M. – SCATRAGLI
IV: PAIRETTO
VAR: COSSO
AVAR: GIUA
FROSINONE – TORINO h. 15.00
MUCERA
DI GIOIA – FONTEMURATO
IV: MARIANI
VAR: GHERSINI
AVAR: VOLPI
LAZIO – CAGLIARI h. 15.00
COLOMBO
PALERMO – MASTRODONATO
IV: FELICIANI
VAR: PEZZUTO
AVAR: DIONISI
LECCE – GENOA h. 18.00
MARCHETTI
BAHRI – CECCONI
IV: ABISSO
VAR: MAGGIONI
AVAR: RUTELLA
JUVENTUS – NAPOLI h. 20.45
SOZZA
IMPERIALE – COLAROSSI
IV: DOVERI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: GARIGLIO
SASSUOLO – FIORENTINA Lunedì 02/11 h. 18.30
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DEI GIUDICI – BIANCHINI
IV: AYROLDI
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AVAR: PEZZUTO
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