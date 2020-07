Aubameyang, Arteta: “Non ho la sensazione che stia per finire con l’Arsenal. Sul tavolo…”

In Inghilterra dicono che Barcellona, Inter e Juventus stanno tutti monitorando la situazione contrattuale di Aubameyang con vivo interesse, in vista di un potenziale addio in estate. All’allenatore dell’Arsenal, Arteta, hanno chiesto dell’attaccante e se la finale di Coppa d’Inghilterra potesse essere la sua ultima partita con la maglia dei Gunners: «No, non ho quella sensazione. Alla fine è come un pacchetto, devi avere molti ingredienti sul tavolo per convincere un giocatore del suo livello ad essere in questa squadra di calcio. Non bisogna dimenticare che ha ancora un contratto qui con noi e vogliamo mantenerlo e vogliamo trattenerlo per un periodo lungo. Al momento è con noi e penso che dovrebbe essere davvero orgoglioso di dove si trova».

(Fonte: The Sun)