"Alla luce delle osservazioni espresse pubblicamente dal Fondo di Fine Carriera, ribadiamo il diritto di tutti gli iscritti a un sistema di accesso diverso alle informazioni relative alle proprie posizioni".

Lo dichiara il direttore generale di Assocapp, Andrea Ferrato.

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Il comunicato di Assocapp

"Prendiamo atto della conferma da parte del Fondo che l'intervento di Assocapp è servito a sanare la posizione di oltre 90 tesserati, ai quali sono stati riconosciuti un milione e duecentomila euro complessivi di somme giacenti, e restiamo in attesa di risposte sulle centinaia di posizioni ancora aperte - si legge in una nota - Duole constatare che lo stesso criterio secondo il quale le posizioni non vengono liquidate automaticamente in ragione di una potenziale ripresa della carriera, viene oggi applicato persino ad ex calciatori e allenatori defunti, i cui eredi in diversi casi si sono dovuti rivolgere ad Assocapp per recuperare delle somme mai liquidate ai loro cari".

"Gli ultimi tentativi di difesa da parte dei rappresentanti del Fondo di Fine Carriera non fanno dunque che confermare la necessità di manager attenti, competenti e con visione, in un momento particolarmente delicato per il destino del calcio italiano", conclude Ferrato.

(Fonte: ANSA)