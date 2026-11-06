Il dg Ferrato replica dopo la nota del Fondo Fine Carriera: “Attendiamo risposte su centinaia di posizioni ancora aperte”

Alessandro De Felice

"Alla luce delle osservazioni espresse pubblicamente dal Fondo di Fine Carriera, ribadiamo il diritto di tutti gli iscritti a un sistema di accesso diverso alle informazioni relative alle proprie posizioni".

Lo dichiara il direttore generale di Assocapp, Andrea Ferrato.

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Il comunicato di Assocapp

"Prendiamo atto della conferma da parte del Fondo che l'intervento di Assocapp è servito a sanare la posizione di oltre 90 tesserati, ai quali sono stati riconosciuti un milione e duecentomila euro complessivi di somme giacenti, e restiamo in attesa di risposte sulle centinaia di posizioni ancora aperte - si legge in una nota - Duole constatare che lo stesso criterio secondo il quale le posizioni non vengono liquidate automaticamente in ragione di una potenziale ripresa della carriera, viene oggi applicato persino ad ex calciatori e allenatori defunti, i cui eredi in diversi casi si sono dovuti rivolgere ad Assocapp per recuperare delle somme mai liquidate ai loro cari".
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"Gli ultimi tentativi di difesa da parte dei rappresentanti del Fondo di Fine Carriera non fanno dunque che confermare la necessità di manager attenti, competenti e con visione, in un momento particolarmente delicato per il destino del calcio italiano", conclude Ferrato.

(Fonte: ANSA)

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