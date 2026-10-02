VIDEO / Gasperini: "Il mercato è una bestialità". E su Koné...

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Intervenuto ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, Paolo Assogna, giornalista di Sky Sport, ha raccontato un retroscena su Manu Koné, autore della doppietta contro l'Inter nell'ultimo match di campionato prima della sosta per le Nazionali:

"In questa fase con la pausa della Nazionale si approfitta anche di questi giorni più tranquilli con gli addetti ai lavori che hanno un po' più di tempo, ho lavorato sulla doppietta di Koné contro l'Inter. Non c'è nulla di casuale, al ragazzo è stato fatto capire di mettere un po' da parte il tiro da fuori che non è la sua specialità e di andare dentro l'area di rigore, vicino alla porta avversaria con il dai e vai e senza palla.

Getty Images

Il ragazzo ha recepito, i gol con l'Inter sono frutto di questo tipo di lavoro. Da ora in poi, se Koné, come credo, darà retta a chi lavora con lui quotidianamente, vedremo sempre meno tiri da fuori e più inserimenti"