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Intervenuto ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, Paolo Assogna, giornalista di Sky Sport, ha parlato così del modulo scelto da Roberto Mancini per la Nazionale, destinata ad esordire in Nations League contro il Belgio:

"3-5-2 dell'Inter per la Nazionale? Per carità, io detesto il 3-5-2. Ovviamente è l'ultimo dei problemi del calcio italiano però tra i piccoli problemi c'è questa tendenza italiana che è fortemente negativa e ci allontana dall'Europa. Abbiamo visto contro la Bosnia, gli esterni della Bosnia facevano gli esterni offensivi e poi c'era Politano che faceva l'esterno a tutta fascia, anche il terzino.

Getty Images

Nella fotografia dell'interpretazione dei due ruoli ci passa il mondo, questione di mentalità e filosofia e sono ben felice che Mancini farà un altro modulo. Fateci caso, al Mondiale o in Champions non c'è quasi nessuno che gioca col 3-5-2. Sono ben contento che Mancini non recepisca i segnali della Serie A e vada per conto suo e vada verso le tendenze mondiali"