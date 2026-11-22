I giocatori a disposizione di Sarri per la sfida di questa sera contro l'Inter
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Sono 24 i calciatori convocati da mister Maurizio Sarri per Atalanta-Inter, gara della 12ª giornata della Serie A Enilive 2026/27 in programma alle ore 20.45 alla New Balance Arena di Bergamo (la partita sarà trasmessa in diretta da DAZN):
Bellanova Raoul, Bernasconi Lorenzo, Carnesecchi Marco, De Ketelaere Charles, Éderson, Elmas Eljif, Gaetano Gianluca, Idele Javison, Kessie Franck, Kolašinac Sead, Kristensen Thomas, Krstović Nikola, Obrić Relja, Pašalić Mario, Raspadori Giacomo, Rowe Jonathan, Samardžić Lazar, Scalvini Giorgio, Scamacca Gianluca, Sonzogni Mattia, Sportiello Marco, Sulemana Kamaldeen, Zalewski Nicola, Zappacosta Davide.
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